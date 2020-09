Covid, all'aeroporto di Fiumicino 5 positivi, tutti di rientro dalla Spagna. Spallanzani, 4 in terapia intensiva

Covid, nel report attività negli aeroporti romani di ieri, reso pubblico dall'assessorato alla Sanità della regione Lazio si contano 5 casi positivi nell'aeroporto di Fiumicino: si tratta di 2 spagnoli e 2 cittadini del Lazio e uno di Trento, tutti di ritorno dalla Spagna. All'aeroporto di Ciampino non sono stati individuati nuovi casi positivi. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati sono stati 203.

Covid Roma, «L'ago ci fa paura»: così migliaia di prof sono ancora senza il test sierologico

Coronavirus Roma, l'odissea di Giorgia: «Io, positiva al tampone ma dimenticata dalla Asl»

Covid Roma, nuovi contagi da Malta. «Sono tre body builder». Spallanzani, più medici

Intanto, in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 65 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 4 pazienti necessitano di Terapia Intensiva.I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 640. È quanto emerge dal bollettino di oggi dell'Istituto.



Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA