Flixbus partito da Genova si schianta contro un muro in Svizzera: un morto, 44 feriti

L'incidente si è verificato sull'autostrada A3 poco prima delle 4.15. Il pullman ha sbandato e poi è finito contro un muro, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale zurighese. Il veicolo, appartenente a una filiale dell'impresa di trasporti Flixbus, era diretto a Dusseldorf, in Germania. Al momento l'autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota e tra i feriti almeno tre persone, tra cui l'autista del pullman, hanno riportato ferite gravi, precisa l'agenzia Keystone-Ats. Le cause dell'incidente sono per il momento sconosciute, ma stamattina presto ha nevicato in diverse regioni a nord delle Alpi.



Tre persone, tra cui l'autista del pullman e una donna russa, come ha precisato un portavoce dell'ambasciata russa in Svizzera citato dall'agenzia Tass, hanno riportato ferite gravi. Ancora da precisare le cause dell'incidente.

Domenica 16 Dicembre 2018, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 16-12-2018 12:36

Un pullman Flixbus partito da Genova si è schiantato contro un muro sull'autostrada A3, nei pressi di Zurigo. Una donna è morta e 44 sono rimaste ferite: tre sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto nella notte dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo per ragioni ancora ignote.