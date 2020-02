Nel falò della festa paesana appare l'immagine di Sant'Antonio

Suggestione, casualità o altro. Chi può dirlo? Fatto sta che a Guagnano nel Leccese, stasera, il fuoco buono, in cima alla focara, ha regalato qualcosa che di certo alla devozione si lega assai stretto. Tanto dimostra lo scatto - di Andrea Tondo - in cui il fuoco in cima al falò, acceso in onore di Sant’Antonio Abate in Largo Pertini, sembra raffigurare, senza un grande sforzo di fantasia, proprio l’immagine del santo del fuoco a cui Guagnano è da sempre devota.

Solo pochi minuti prima dell’accensione, il parroco Don Cosimo Zecca aveva sottolineato come la festa non sia soltanto un momento di tradizione e folklore, ma anche massima espressione di fede, grazie al fuoco buono che illumina, purifica e infonde speranza.

Poi l’immagine nello scatto, che per chi è credente si traduce, di certo, in un’emozione immensa.

Ultimo aggiornamento: 22:35

