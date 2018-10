CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 07:00

Tanti, troppi ginecologi obiettori, consultori in crisi, caos prenotazioni, donne costrette ad abortire accanto alle partorienti o a spostarsi in altre regioni, interventi più frequenti tra le minorenni e addirittura sospesi a causa dei tetti di spesa, difficoltà nel somministrare la pillola Ru486 e nell'assistenza dopo il terzo mese di gestazione, ricorso al «fai-da-te» soprattutto tra le immigrate. Ecco, gli ostacoli che da tempo si registrano nell'applicazione della legge 194 che stabilisce che la gravidanza indesiderata possa essere interrotta gratuitamente nelle strutture pubbliche ma prevede anche politiche di prevenzione. A distanza di 40 anni dall'approvazione delle norme e nei giorni in cui infiamma la polemica sulla mozione per la vita approvata dal consiglio comunale di Verona, le difficoltà segnalate da operatori, associazioni femministe e pazienti diventano motivo di una nuova mobilitazione. In campo la rete, denominata Rebel network, che oggi raggruppa 152 realtà italiane.