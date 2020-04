Foggia, crollano due palazzine per una fuga di gas: un disperso e sei salvati

Sei superstiti e un disperso nell'esplosione di due palazzine crollate verso le 13 in pieno centro storico ad Alberona, in provincia di Foggia. Gli edifici, in questo periodo di coronavirus, erano naturalmente abitati da tutti i residenti.



L'esplosione potrebbe essere stata causata - secondo i primi accertamenti - dalla fuga di gas da una bombola. Al momento sono state estratte vive dalle macerie sei persone, ne mancherebbe una all'appello. A causa della deflagrazione una palazzina di due piani è crollata, un'altra è venuta giù parzialmente. Danneggiate almeno altre tre-quattro abitazioni di edifici limitrofi. Intervenuti carabinieri e vigili del Fuoco.