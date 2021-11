Vespa contro camion: muore un 16enne

E' morto sul colpo dopo lo scontro con un camion. Un motociclista 16enne è morto nell'impatto della sua Vespa contro un camion. L'incidente è avvenuto in mattinata sulla strada provinciale 30 per San Paolo Civitate, in provincia di Foggia.

Il ragazzo era alla guida della Vespa quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un autocarro che giungeva nel senso opposto di marcia. Il 16enne è morto nell'impatto,...

