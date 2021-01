«Buon anno a tutta la malavita di Foggia», e spara in strada: denunciato dopo il video sui social

«Buon anno a tutta la malavita di Foggia». Sono le parole pronunciate da un foggiano già noto alle forze dell'ordine che ieri per festeggiare la fine dell'anno ha sparato per strada una dozzina di colpi d'arma da fuoco con una pistola caricata a salve.

L'episodio è avvenuto tra il rione Candelaro e Borgo Croci, due quartieri popolari della città. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Del caso si stanno occupando i carabinieri che dopo aver analizzato le immagini hanno identificato il pregiudicato. I colpi di pistola, almeno una dozzina, sono stati sparati in mezzo ai residenti del quartiere che erano scesi per strada a festeggiare.

Ultimo aggiornamento: 15:30

