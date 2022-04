Foggia, operaio napoletano di 37 anni investito e ucciso da un Tir sulla A14

Tragedia in autostrada: un mezzo pesante questa notte ha investito e ucciso un operaio di una ditta appaltatrice che stava lavorando sulla A14 Bologna-Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari all'altezza del km 548. L'operaio, di 37 anni, di Napoli è stato investito da un Tir che circolava sulla carreggiata Sud. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Per consentire agli operatori di eseguire i rilievi a seguito dell'incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. «Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari» Autostrade consiglia, «dopo l'uscita obbligatoria a San Severo, di percorrere la viabilità esterna verso Foggia, dove rientrare in autostrada direzione Bari».