San Severo, morto l'operaio ferito nella fabbrica di fuochi esplosa: 2 anni fa stessa sorte toccò al fratello

Luciano da qualche minuto ha incontrato Cosimo e adesso stanno certamente felici insieme in un mondo migliore di... Pubblicato da Francesco Miglio su Sabato 1 agosto 2020

Ultimo aggiornamento: 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era rimasto ferito lo scorso 31 luglio, insieme a un altro collega. Nella stesso luogo, in cui in circostanze simili era morto il fratello, appena due anni fa. Non ce l'ha fatta l'operaio Luciano Del Vicario , 43 anni, figlio del titolare della ditta di giochi pirotecnici nella quale tre giormi fa si era registrata una terribile esplosione . L'episodio era avvenuto in uno stabilimento di San Severo, in provincia di Foggia LEGGI ANCHE Terni, espode una caldaia: un ferito e danni all'abitazione L'uomo è morto al centro Grandi ustionati di Cesena, dove era stato trasferito in seguito alle gravi ustioni riportate. Qui era arrivato in elicottero e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni, infatti, erano apparse immediatamente gravissime. Una tragedia che per la famiglia Del Vicario si aggiunge a quella di due anni fa, quando in seguito a un incendio divampato nella stessa fabbrica era molto anche il fratello Cosimo.A dare l'annuncio con un video apparso sul proprio profilo Facebook il sindaco di San Severo Francesco miglio.