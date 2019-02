Bimbo nero umiliato a Foligno, il padre accusa: «È stato razzismo, non un esperimento»

Venerdì 22 Febbraio 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2019 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si trattava solo di «una sperimentazione didattica che puntualmente ho annunciato ai ragazzi»: è quanto ha detto il maestro che in una scuola elementare della zona di Foligno, in provincia di Perugia, si è rivolto a un alunno di colore dicendo ai compagni «vero che è brutto?». Il docente è stato intervistato a Porta a Porta e un estratto è stato trasmesso dal Tg1. Il maestro ha spiegato di aver informato gli alunni di quanto stava per compiere in classe.«Ho detto - ha sostenuto ancora il maestro -: possiamo fare una cosa di questo tipo? E loro mi hanno risposto: proviamo». L'uomo ha spiegato anche di avere avvisato gli alunni e sottolinea che in quel momento in classe si parlava «della Shoah, dell'integrazione». «E quindi - ha concluso il maestro - era per suscitare una provocazione».«Sono vicino a quel bimbo, ma che sia sempre colpa di Salvini fa ridere i quattro angoli del mondo». Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Mattino 5.I genitori del bimbo si sono recati alla procura della Repubblica di Spoleto per formalizzare una denuncia. Con la coppia l'avvocato Silvia Tomassoni, legale della famiglia. Ai giornalisti hanno spiegato che sarebbero andati in procura «per formalizzare la denuncia».«È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male», ha detto il papà dell'alunno di colore che. L'uomo è originario della Nigeria e in Italia da 17 anni. «I miei figli - ha detto ancora - stanno molto bene dentro la scuola con gli altri bambini, il problema è soltanto con questo maestro. In tanti anni che siamo in questo Paese - ha continuato il padre del bimbo - è la prima volta che ci capita una cosa del genere».Ha poi sottolineato la solidarietà degli altri genitori evidenziando che l'Italia «non è un Paese razzista». «Altrimenti - ha aggiunto - non saremmo qui da tanto tempo. In Italia abbiamo fatto tante cose belle, tra cui i nostri cinque figli». Prima di salire in auto con la moglie e il legale rispondendo alla domanda se crede alla versione del maestro in merito all'esperimento sociale, ha sottolineato che il docente «non aveva informato gli alunni». «E comunque - ha concluso - non riterrei giusto che possa aver preso i miei figli per fare un esperimento».«I bambini stamattina sono andati regolarmente a scuola, li hanno accompagnati i genitori. Ma sono molto scossi per l'accaduto, è una famiglia provata», ha proseguito l'avvocato. Il legale parlando con l'Adnkronos, ha aggiunto: «Non sappiamo cosa possa essere passato nella mente di questo insegnante - aggiunge - ma di certo un esperimento di questo tipo non si fa. Noi stiamo andando a denunciare tutto».«Non si può far provare un sentimento di vergogna a un bambino di 10 anni che ancora non ha sviluppato una capacità di pensiero astratto»: è il commento di Silvia, psicologa e mamma di una bimba di prima elementare, parlando di quanto accaduto a Foligno. «Anche se si fosse trattato di un esperimento sociale - aggiunge la professionista - il metodo adottato lo ritengo profondamente sbagliato».Un pensiero che accomuna praticamente la totalità dei genitori e dei nonni che stamani hanno accompagnato i propri figli e nipoti presso l'istituto dove sarebbe accaduto il presunto episodio di razzismo. «È una vicenda talmente grande è paradossale - ha detto un nonno - che merita un approfondimento serio. Di certo - ha aggiunto - neanche il peggior razzista può dire una cosa del genere a un bambino». E c'è chi, tra i genitori, auspica che «vengano presi provvedimenti molto seri». Tra le voci raccolte anche quella di un giovane padre che ha tenuto a sottolineare come «questo sia un episodio isolato avvenuto all'interno di una scuola dove mai era accaduta una cosa del genere».«Quanto accaduto a Foligno è gravissimo. Altro che sperimentazioni, questa è una schifezza. Su queste cose non si può scherzare», ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.«Il razzismo è sempre odioso, il razzismo verso i bambini è indecente, il razzismo dentro una scuola, luogo di inclusione e di crescita, è ignobile». Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali intervenendo a Uno Mattina su Rai Uno.