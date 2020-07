Si scatena il temporale e sulla finestra di casa compare uno splendido pavone

Si scatena il temporale e sulla finestra di una casa della periferia di Foligno compare uno splendido esemplare di pavone. E’ accaduto venerdì intorno alle 20, in zona via Fiamenga, la lingua d’asfalto che dall’uscita della superstrada procede verso l’ospedale San Giovanni Battista. “Abbiamo sentito – spiega il padrone di casa – alcuni rumori in prossimità di una delle finestre di casa. Quando siamo andati ad accertare cosa fosse accaduto abbiamo notato quel bellissimo esemplare di pavone. Il grosso pennuto, spaventato dalla pioggia, ha cercato rifugio, poi s’è allontanato, è ritornato e poi è ripartito. Non sappiamo da dove venga ne dove si sia diretto. Certo è che l’improvviso acquazzone che s’è abbattuto sul Folignate l’ha spaventato” Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA