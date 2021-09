FOLIGNO . Tragedia poco prima delle 17 di giovedì a Foligno. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale, una ciclista di 52 è morta dopo esser stata travolta da un camion. L’impatto è avvenuto lungo via Fiamenga lungo la direttrice di marcia Bevagna-Foligno. Per consentire soccorsi- purtroppo inutili – e rilievi il tratto di strada interessato dalla tragedia è rimasto chiuso fino alle 19.