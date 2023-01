eandro Del Gaudio

Valentino Di Giacomo

«È stata una cosa vergognosa, ci saranno decine di provvedimenti individuali e di Daspo». Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, annuncia tanti altri provvedimenti per la rissa tra ultrà napoletani e romani che domenica scorsa ha bloccato per ore l’autostrada A1 all’altezza di Arezzo. Mentre le indagini proseguono e altri Daspo sono in arrivo, oggi, alle 12, Piantedosi incontrerà il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega calcio serie A, Lorenzo Casini. Sul tavolo, richiesto dai vertici del calcio, anche la possibilità di vietare le trasferte per il resto della stagione ai tifosi di Napoli e Roma, un’ipotesi concreta sulla quale si discuterà, ma non ci saranno ulteriori misure da parte del Viminale.

APPROFONDIMENTI Guerriglia ultrà, il ministro Piantedosi: «Non servono altre Leggi» Scontri ultras, cosa rischia il Napoli: dallo stop alle trasferte alla chiusura dello stadio

«Gli strumenti - ha rimarcato Piantedosi - ci sono già». Non dovrebbero esserci provvedimenti per la gara di venerdì al “Maradona” tra Napoli e Juve, ai tifosi bianconeri dovrebbe essere consentito di raggiungere Fuorigrotta, ma una decisione definitiva sarà presa soltanto nella giornata di oggi dal Casms. «Darò indicazioni all’osservatorio sulle manifestazioni sportive - ha detto ieri Piantedosi intervenendo a La7 - perché ci sia un’impostazione di massima precauzione».

Intanto sugli scontri di domenica all’autogrill di Badia al Pino proseguono le indagini delle Digos, ma dei quattro ultrà arrestati, già sono stati scarcerati i tre romanisti. Convalidato solo l’arresto per l’ultrà giallorosso Martino Di Tosto (ma solo con obbligo di firma e dimora nel Comune di residenza). Mentre per il tifoso napoletano arrestato lunedì, il 35enne Antonio Marigliano, ci sarà questa mattina alle 12 l’udienza davanti al gip di Napoli per l’eventuale convalida. Nella Capitale il giudice non ha invece convalidato gli arresti di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, presi a casa lunedì dalla Digos e tornati in libertà neanche 24 ore dopo. Il giudice romano non ha ravvisato né necessità né urgenza, quindi neppure la flagranza differita.

Poi, ad Arezzo, il giudice Elena Pisto ha sì convalidato il fermo di Martino Di Tosto, ma l’ha scarcerato con la prescrizione dell’obbligo di firma, il processo per lui si svolgerà il 25 gennaio. Ai disordini dell’autogrill hanno concorso oltre 300 ultras, metà napoletani e metà romanisti, circa 200 sono quelli individuati finora nelle indagini coordinate dalla procura di Arezzo, col sostituto Laura Taddei, che stanno andando avanti in collaborazione con le Digos di Arezzo, Napoli e Roma da cui provengono relazioni e informative. Gli inquirenti stanno lavorando sulle immagini delle telecamere per individuare uno ad uno tutti coloro si sono resi responsabili delle violenze. Questione di tempo - come ha annunciato il titolare del Viminale - e presto arriveranno altre decine di Daspo anche per gli altri ultras.



Antonio Marigliano, il 35enne di San Giovanni a Teduccio che dovrà presentarsi oggi davanti al gip di Napoli, difeso dall’avvocato Emilio Coppola, non è nuovo agli archivi della Digos. L’ultrà della Brigata Carolina - il gruppo di tifosi dei Quartieri Spagnoli che siede in curva A al “Maradona” - era già stato convocato in Questura e controllato nel corso delle indagini legate alla caccia al tifoso olandese esplosa in città in occasione del match casalingo del Napoli contro l’Ajax. In quell’occasione, Marigliano era stato raggiunto nei pressi di Largo Banchi Nuovi, assieme ad un altro soggetto ritenuto vicino alle frange del tifo violento. Ha un lontano precedente per fatti di droga, una vita trascorsa alle prese con piccoli lavoretti, per lo più legati al trasporto di alimenti. Per Marigliano è scattato anche il sequestro del telefono cellulare, probabilmente nella speranza di rinvenire elementi a riscontro delle accuse legate agli scontri di domenica scorsa. È accusato di rissa e di possesso di materiale atto ad offendere. È stato riconosciuto come uno dei componenti del gruppo di facinorosi coinvolti negli scontri di domenica scorsa. Era in un gruppo di soggetti tutti travisati. Era l’unico a non essere travisato, aveva il volto scoperto: stazza fisica robusta, non era passato inosservato. Viene ripreso mentre torna sui suoi passi, arretrando, dopo una prima fase di scontri. Non viene immortalato durante gli scontri, ma la scena lo riprende mentre stringe una sorta di spranga (o di asta) nella mano destra.

Questa mattina è chiamato a replicare alle accuse, probabilmente proverà a difendersi sostenendo di non aver ingaggiato alcuna lite. Domenica scorsa, dopo gli scontri in Toscana, non si è recato a Genova, ma ha fatto ritorno a Napoli, assieme ai componenti di un’altra quarantina di pullman e van, rimasti coinvolti nei tafferugli in autostrada. Una inchiesta che vede protagonisti anche i pm di Napoli, tra cui i pm Francesco De Falco e Danilo De Simone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato, a capo del pool reati da stadio, che da anni monitora il fenomeno della violenza hooligan. Una indagine che punta a ricostruire il prequel degli scontri in Toscana. C’è una ipotesi di fondo: lo scontro di domenica sembra un episodio organizzato a tavolino. Una sorta di challenge pianificata tra le due squadre di teppisti, per regolare conti antichi e dare sfogo alla peggiore forma di violenza.