Mercoledì 14 Marzo 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 14:23

La Ford ha richiamato circa un milione e quattrocentomila vetture per "problemi al volante" in Nord America per problemi al volante che potrebbero causare una perdita di controllo del veicolo da parte del guidatore. Ad essere oggetto dell'iniziativa sono alcune auto Ford Fusion e Lincoln MKZ prodotte tra il 2014 e il 2018. L'azienda ha detto di essere a conoscenza di due incidenti e di un ferito causati dal problema. Poco più di 1,3 milioni di auto sono richiamate in Usa, il resto in Canada e Messico.