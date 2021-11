Forlì, Covid uccide un'intera famiglia: la figlia muore pochi giorni dopo i genitori

A Forlì un'intera famiglia è stata distrutta dal Covid. Succede nel piccolo comune di Bertinoro, dove una donna di 61 anni è morta dopo esser risultata positiva al virus pochi giorni dopo la scomparsa dei suoi genitori ultraottantenni.

Forlì, intera famiglia distrutta dal Covid

A confermare la notizia della morte della figlia degli anziani è stata la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. «Devo purtroppo comunicare il decesso di un'altra cittadina bertinorese a causa del covid, una donna di 61 anni, che era stata ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni, i cui genitori erano recentemente deceduti sempre a causa della malattia», ha scritto la prima cittadina su Facebook.

La sindaca ha espresso la sua vicinanza ai cari della famiglia scomparsa. «Esprimo le mie più sentite condoglianze a familiari e amici, da parte mia e di tutta la comunità bertinorese. Ci piacerebbe non dover commentare più queste notizie ma purtroppo non possiamo dire di essere ancora usciti definitivamente dall'emergenza virus». «Non ci troviamo in una situazione di allerta, questo va detto, per la tranquillità di tutti, ma dobbiamo porre la massima attenzione all'utilizzo dei dispositivi di protezione e, mi sento di dirlo una volta di più, alla vaccinazione», ha aggiunto.

