Ucraina, a Forte dei Marmi russi e ucraini convivono nelle stesse spiagge. E nessuno parla della guerra

Il timore qualche mese fa, quando scoppiò la guerra in Ucraina, era di non rivedere più quella folla di turisti russi che da anni ormai si gode le vacanze a Forte dei Marmi, in Versilia, dove nel tempo hanno comprato non solo ville da mille e un notte, ma anche hotel e stabilimenti. Ma loro ci sono ancora, nonostante tutto. Per arrivare - così almeno dicono in paese - passano dalla Turchia, dagli Emirati o sfruttano passaporti maltesi e ciprioti. Così il Forte diventa una piccola bolla in cui convivono tutti: chi invade, chi è invaso, chi sanziona. «Ho dovuto cominciare a dir di no perché ho tutto esaurito - spiega Mauro Martignani, titolare del bagno La Fenice in un'intervista a La Repubblica - . Ci sono tanti abituali, poi dei nuovi. Ho 15-20 famiglie russe e 6-7 ucraine. Ma della guerra non parlano: una cliente mi ha detto che ha amici ucraini e sta soffrendo, ma non si espongono più di così".

«Mangiano e bevono come sempre»

Che le cose stiano andando "come sempre" lo confermano anche Fabio Giannotti, direttore dell'Alpemare, il bagno di Andrea Bocelli dove una tenda costa anche 500 euro al giorno, e Riccardo Di Giovanni, titolare del Gilda (tende da 120-200 euro e ristorante aperto tutto l'anno), dove "la sera sembra di essere a una sfilata di moda. Quando sono arrivati, a inizio marzo, è capitato che qualcuno chiedesse di essere spostato di tavolo, e alcuni ucraini hanno pianto pensando alle famiglie. Ma in generale nessuno ne parla. Mangiano e bevono come sempre".

Non tutti concordano, c'è chi dice che "ci sono, ma si fanno vedere meno.

E d'altronde al Forte c'è sempre stata riservatezza, in primis sulla loro identità, con alcune eccezioni, come quella del magnate Oleg Tinkov, che dopo essersi schierato contro Putin e aver donato 50mila euro ai rifugiati ucraini in Versilia, nei giorni scorsi è stato ospite dell'Enoteca Marcucci di Pietrasanta mentre il suo resort, La Datcha, è alla prese coi conti bloccati dalle banche. "Chi è qui ama vivere all'occidentale, viaggiare, teme che l'aggressione non glielo consenta più. Anche chi è contro Putin non lo dice" racconta il titolare di un hotel, che spiega come da Mosca arrivino i bonifici (previa verifica bancaria) e le carte di credito funzionino (perché "chi è qui ha conti all'estero").

I russi che vivono al Forte

La polemica sulla presenza dei russi corre tra le cabine degli storici "bagni", gli stabilimenti versiliesi. Nonostante la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di "non ospitare russi e bloccare i loro yacht", i russi continuano a passare le loro vacanze al Forte. Ma nella località toscana, un tempo patria di famiglie storiche come Agnelli e Moratti, la situazione è diversa dal resto d'Italia. Da oltre 20 anni, infatti, qui il fatturato è nelle loro mani. Da quando i primi oligarchi, politici e registi scoprirono queste spiagge e il tanto rincorso modello di vita italiano. Oggi si stima che ci siano circa 500 famiglie, tra russi e ucraini, che frequentano stabilmente o addirittura vivono sul territorio. A Forte, ma pure sulle colline di Camaiore e Massarosa. A rappresentarli hanno anche un’associazione, Russkaya Versilia, presieduta dall’artista Dimitri Kuzmin. A Forte dei Marmi ormai sono di casa: acquistano ville, stabilimenti, hotel. Ormeggiano i loro yacht davanti alle spiagge, scendono per gustarsi uno spaghetto alle arselle pasteggiando a Cristal e fanno shopping nelle boutique del centro dove in vetrina fanno a gara per accaparrarsi borse da 30 mila euro. E - a quanto pare - come confidano diversi negozi del centro (da Gucci a Prada) la situazione non è cambiata neppure con la guerra in Ucraina.