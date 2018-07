La foto di lui con l'immagine della moglie al commuove il web, Giuseppe: «La porto sempre con me per sentirmi meno solo»

Domenica 8 Luglio 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 13:28

Ladi lui in riva al mare di Gaeta con a fiancoaveva fatto il giro del web e aveva commosso moltissime persone. Dopo qualche giorno è emersa la verità sulladi Giuseppe Giordano ha 70 anni, 3 figli che non ha però più al suo fianco l'amata Ida.Intervistato da La Repubblica, ha raccontato di essere ancora molto legato alla donna della sua vita: «I figli sono affettuosi, presenti, ma con lei il rapporto era diverso e in qualche modo continua. La porto in collina dove passeggiavamo assieme, mi siedo sulla stessa panchina, andiamo in riva al mare dove nuotavamo da ragazzini». Un amore, il loro, che al di là della fine terrena non ha mai cessato di esistere.Giuseppe racconta di averla conosciuta per caso, per far compagnia a una coppia che voleva conoscersi, ma si sono innamorati. La loro vita non è stata facile: Ida scoprì di essere incinta quando lui era partito per il militare, la famiglia la cacciò di casa e la donna andò a vivere dai genitori di quello che sarebbe poi stato il futuro marito. Il 70enne confessa anche di averle parlato di un tradimento, un periodo di grande crisi, che però sono riusciti a superare: «Le uniche discussioni erano a proposito del frigorifero, forse perché aveva fatto la fame Ida faceva la scorta di cibo in maniera assurda, il frigo era stipato all'inverosimile, spesso ci trovavi roba scaduta da settimane».Ida poi si è ammalata ed è morta improvvisamente, una perdita che però non è mai riuscito a superare e che affronta facendo come se lei non fosse mai andata via: portandola sempre con sé e continuando a farle dei regali.