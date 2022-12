Meloni, la guerra, Draghi, il Mondiale di Messi, l'addio di Federer, il clima: le migliori fotografie del 2022, mese per mese

Dalla rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in gennaio al trionfo dell'Argentina di Leo Messi in dicembre: 12 foto per riassumere il 2022 che resta segnato dall'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gennaio

Rieletto il presidente Sergio Mattarella

Rieletto il 29 gennaio Sergio Mattarella, 80 anni (ora sono 81), l'unico nome che ha messo tutti d'accordo per il Quirinale. E' restato Presidente della Repubblica con 759 voti, 94 in più rispetto all'elezione del 2015 e il secondo miglior risultato di sempre dopo Sandro Pertini (832).

Febbraio

La Russia invade l'Ucraina

Il 24 febbraio le truppe di Mosca, da mesi ammassate lungo i confini, invadono l'Ucraina. Putin la chiama "operazione speciale" e la ritiene destinata a durare qualche giorno, invece la resistenza degli ucraini, raccolti attorno al presidente Volodymyr Zelensky, continua ancora a tenere in scacco l'esercito russo che ha ben presto registrato più caduti della decennale campagna in Aghanistan.

Fadel Senna (Afp)

Marzo

La mattanza dei civili di Bucha

Il massacro di Bucha, a nord-ovest di Kiev, viene attribuito alle forze armate e quelle cene: quando l'esercito ucraino riconquistò quell'oblast, vennero trovati in strada e poi anche in fosse comuni almeno 458 cadaveri di civili, fra i quali 9 bambini. Altri bilanci fanno salire i morti a oltre 1.300. Molte delle vittime avevano le mani legate.

(Ronaldo Schemidt-Afp)

Aprile

Samantha Cristoforetti torna in orbita

Il 27 aprile Samantha Cristoforetti, prima astronauta italiana, torna in orbita per la missione Minerva che durerà quasi sei mesi. Per la 45enne trentina, dell'Egenzia spaziale europea, è la seconda spedizione di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale della quale diventerà anche comandante. Ed effettuerà anche la sua prima Eva, attività extra veicolare, una passeggiata spaziale.

Maggio

Da pandemia a endemia

Da pandemia a endemia, come previsto da molti virologi, e nonostante gli annunci che si susseguono anche sul finire dell'anno, bisogna rassegnarsi a convivere con il Covid e con le sue varianti che da due anni hanno invaso il mondo seminando morte e costringendoci a cambiare le nostre abitudini. Preoccupa ancora la situazione della Cina in uno scenario che diventa appunto teatro di sindromi infettive costantemente presenti.

Giugno

Quei tre leader sul treno per Kiev

Il 16 giugno diventa un giorno significativoper la guerra in Ucraina: dopo un lungo e non annunciato (per motivi di sicurezza) viaggio notturno in treno dalla Polonia, il primo ministro Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivano a Kiev per portare il sostegno dell'Unione europea a Volodymyr Zelensky e a tutti i cittadini ucraini. Già la foto con i leader dei principale paesi dell'Ue dà l'idea che possa trattarsi di un'iniziativa determinante per avvicinarsi alla pace. Putin però non la pensa allo stesso modo.

Ludovic Marin (Ansa)

Luglio

Cambiamenti climatici: la foto-capolavoro

Secondo Nation Geographic è di Beverly Joubert, sudafricana, la foto migliore dell'anno: almeno due i livelli di lettura di questa immagine in pratica in bianco e nero che riprende, con l'aiuto di un drone, una mandria di Zebre in Botswana. C'è l'arte della fotografa che ci ha ingannato meravigliosamente facendoci credere a prima vista che quelle ombre siano le zebre che sono invece ritratte perpendicolarmente e c'è l'ennesima e amara considerazione sugli effetti devastanti del cambiamento climato che inaridisce sempre più zone della terra costringendo gli animali a lunghe migrazioni.

Beverly Joubert

Agosto

Roger Federer annuncia il ritiro

Alla soglia dei 42 anni, Roger Federer lascia il tennis agonistico: i numeri dicono che Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno vinto un po' più dello svizzero, ma non solo i trionfi (ha vinto 8 Wimbledon che è un rceord, 6 Australian Open, 5 US Open e un Roland Garros) a farne per molti il pù grande tennista e fra i più grandi sportivi di sempre. Il suo carattere, la sua longevità e la sua enorme classe (soprattutto sulla terra rossa) ne fanno un campione assoluto.

Settembre

Il mondo si inchina a re Carlo III

La lunga e paziente rincorsa al trono del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord è finita: la regina Elisabetta è morta (8 settembre), viva il re Carlo III. A 73 anni Charles Philip Arthur George diventa anche la guida della Chiesa Anglicana e il riferimento per gli stati che fanno ancora parte del Commonwealth, i resti dell'impero britannico su cui "non tramontava mai il sole".

Ottobre

Giorgia Meloni è presidente del Consiglio

Giorgia Meloni, 45 anni, romana, il 22 ottobre diventa presidente del consiglio alla guida di una coalizione di centrodestra. E' la prima donna a conquistare questo incarico in Italia e succede a Mario Draghi. Leader di Fratelli d'Italia, è anche presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Novembre

Ischia travolta dal fango

Il 26 novembre una frana nella zona di Casamicciola a Ischia provoca la morte di 12 persone, inghiottite dal fango. Una tragedia annunciata come quella, dall'identico, terribile bilancio di vittime, che l'11 settembre ha sconvolto la zona di Senigallia, nelle Marche.

Dicembre

Argentina campione del mondo

Leo Messi guida l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo: la "Pulce" è decisiva anche il 18 dicembre nella meravigliosa finale con la Francia che dopo i tempi supplementari è ancora in parità (3-3). Era l'unico trofeo che mancava all'asso che in molti considerano alla pari o superiore a Maradona, protagonista dell'ultimo successo ai mondiali dei biancocelesti nel 1986