Frana di fango e sassi su un palazzo a Genova: «Evacuate per precauzione 46 persone»

Una frana di fango e sassi si è abbattauta nel quartiere Borgoratti a Genova, e 79 abitazioni sono state evacuate per sicurezza, già dalla mattinata. La frana, infatti, è avvenuta intorno alle 7.30 del mattino nei pressi di un edificio in via Posalunga, dove l'intero stabile è stato evacutato: «La decisione è stata concordata tra Vigili del Fuoco e il geologo del comune giunto sul posto. Per una accurata valutazione del rischio stanno operando in zona i droni del nucleo Sistemi Aerei Pilotaggio Remoto che effettueranno una mappatura completa del fronte di frana che incombe sulle palazzine» si legge in una nota dei vigili del fuoco.

Terremoto L'Aquila, risarcimento di 8 milioni di euro ai familiari delle vittime: «Frasi rassicuranti dalla Protezione Civile»

Frana a #Genova, cede un costone roccioso vicino a delle abitazioni in via Posalunga: nessuna persona coinvolta, squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche. Evacuati 3 nuclei familiari lì residenti #24dicembre pic.twitter.com/j1Qozj1uuC — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 24, 2022

Paura per 46 persone

La Sala Operativa della Regione #Liguria sta monitorando la situazione in via Posalunga a #Borgoratti (#Genova), dove a causa di una frana è in corso l'evacuazione di una palazzina, colpita dai massi. Non risultano feriti. In corso verifiche per valutare ulteriori evacuazioni. pic.twitter.com/lixVv3xMfY — BabboleoNews (@BabboleoNews) December 24, 2022

«Attualmente abbiamo 46 persone evacuate dai due civici di via Posalunga, coinvolti dalla frana, ospitati temporaneamente al centro civico Buranello dove i nostri volontari della Protezione civile stanno dando assistenza con un pranzo caldo e provvedendo alle procedure di accreditamento per un'eventuale ospitalità in hotel», ha detto l'assessore alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino che sta monitorando la situazione.

Tenta di uccidersi due volte, ma non ci riesce: prima si butta dal balcone, poi si lancia nel forno della pizzeria

Massima attenzione

Disposta l'evacuazione di tutto il civico 46 e di tre interni del civico 42A per questioni di sicurezza, perché affacciati sul versante franoso. «La direzione delle Politiche sociali si è immediatamente attivata e sono state contattate alcune strutture alberghiere per l'ospitalità delle famiglie evacuate - ha spiegato l'assessore comunale alle Politiche sociali Lorenza Rosso - i servizi sociali del Comune sono pronti ad andare incontro a eventuali richieste soprattutto per situazioni di particolare fragilità».

Continua il lavoro dei #vigilidelfuoco a #Genova per la frana che stamattina ha interessato via Posalunga: in corso sorvoli sulla zona con droni per valutazione del rischio di ulteriori distacchi. Evacuato l'intero edificio a ridosso dell'area del cedimento [#24dicembre 15:30] https://t.co/f7Gj4O8ppN pic.twitter.com/eqmEgZ25N0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 24, 2022

Allerta dalla Regione

«La Sala Operativa Unificata permanente della Regione Liguria sta monitorando con grande attenzione la situazione che si è verificata in via Posalunga a Genova, dove a causa di uno smottamento è in corso l'evacuazione di una palazzina. Il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sono in contatto con il sindaco Marco Bucci e con gli operatori sul posto, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, in particolare per l'assistenza alle famiglie. Sono in corso verifiche per valutare la necessità di ulteriori evacuazioni».