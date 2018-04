Frana in Piemonte, automobili schiacciate da massi e terra: due morti

Due persone sono morte oggi per una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe erano su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno) che in quel momento non era attraversata da convogli. La linea è stata interrotta.



Sono due cittadini svizzeri le persone morte in Val Vigezzo . Entrambi erano su un'automobile che, mentre percorreva la statale, all'altezza del Comune di Re (Vco), è stata travolta e trascinata per decine di metri da una massa di terra e macigni. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i corpi dalla vettura.



Intanto le unità cinofile del soccorso alpino Valdossola sono entrate in azione per capire se sotto la frana siano rimaste coinvolte altre automobili oltre a quella, trascinata per decine di metri, su cui viaggiavano i due svizzeri che hanno perso la vita. L'area è stata fatta sgomberare: c'è il rischio che si verifichino ulteriori cadute di massi.

