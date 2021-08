Frana in Val Sarentino, travolto un uomo di 42 anni da una colata di fango: è grave

Frana in Val Sarentino, travolto un uomo di 42 anni: un contadino 42enne è rimasto travolto questa sera di una colata di fango che si è staccata in Val Sarentino, in Alto Adige, dopo un forte temporale. La colata di fango ha travolto l'uomo mentre lavorava su un pendio per dragare l'acqua caduta massicciamente nel giro di pochi minuti.

I soccorsi



È stato rianimato e non è morto, come si è appreso in un primo momento, il contadino di 42 anni travolto questa sera da una frana che si è staccata in Val Sarentino, in Alto Adige, dopo un forte temporale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso con il medico d'urgenza che dopo lunghi tentativi ha rianimato l'uomo che è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano.