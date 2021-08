Incidente nella notte tra Francavilla e Manduria, muore una 20enne di Ostuni

Una nuova tragedia si è consumata nella notte sulle strade a cavallo tra le province di Brindisi e Taranto. Una ragazza di 20 anni, di Ostuni, è morta e altre due, 23enni, sono rimaste ferite nell'incidente che si è verificato sulla provinciale tra Francavilla Fontana e Manduria.

La dinamica

Tutte e tre le ragazze si trovavano a bordo di una Fiat Panda quando, improvvisamente, sono andate a schiantarsi contro il pilone di un passaggio a livello. Per la 20enne non c'è stato nulla da fare. Gravi le due amiche, portate in ospedale. Sul posto, per risalire alle cause dell'incidente, i carabinieri della compagnia di Francavilla.