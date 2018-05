Il papà killer con il nulla osta psichiatrico: voleva uccidere la figlia con la pistola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:20

PESCARA - Voleva uccidere moglie e figlia a colpi di pistola, ma qualcosa all'ultimo momento gli ha fatto cambiare strategia. Fausto Filippone aveva forse fretta di mettere in atto il suo piano di morte e così domenica scorsa ha ucciso la sua Marina spingendola giù dal balcone della casa di Chieti scalo e poi la piccola Ludovica, fatta precipitare dal cavalcavia «Alento» sull'A14.Non era così che l'aveva pensata all'inizio. Agghiacciante il retroscena emerso dalle indagini della Squadra mobile di Chieti diretta da Miriam D'Anastasio: il 15 maggio, cinque giorni prima della strage familiare, il manager aveva superato la visita psichiatrica per ottenere il porto d'armi a uso sportivo. Un medico del Centro di salute mentale di Chieti, città in cui Filippone è risultato residente, aveva accertato la sua idoneità psicofisica, anche sulla base del certificato del medico di famiglia sulle condizioni fisiche del paziente. Secondo i due medici Filippone non presentava malattie mentali o vizi che potessero rendere carente, anche solo in modo temporaneo, la sua capacità di intendere e di volere. Poi Filippone, che mai aveva avuto la passione per pistole e fucili, ha cambiato idea. Tant'è che alle 9,30 di domenica, poche ore prima della strage, ha telefonato al poligono di Pescara per annullare la prova pratica, l'ultimo passaggio prima di consegnare in Questura la documentazione per avere la licenza. Cosa abbia spinto Filippone a stravolgere il suo folle piano di morte resta uno dei tanti misteri di una tragedia spiegabile solo con la depressione autodistruttiva dell'uomo.