Il sorriso di Francesca spezzato in 4 mesi dal tumore: morta a 28 anni

Ha combattuto fino alla fine, ma Francesca Dal Magro non ce l'ha fatta. Quattro mesi fa la scoperta del male. Aveva 28 anni e tutta la vita davanti, ha cercato di affrontare le cure, la radioterapia, il dolore, con tanta forza e spesso cercando di dare lei stessa forza agli altri. Una combattente che ha lottato, ma che ieri ha dovuto arrendersi a un destino più forte. Sgomenta la comunità di Borgo Valbelluna in Veneto, dove la ragazza viveva ed era amata ed apprezzata da tanti per il suo carattere disponibile.Affranti la mamma Mirella con Valter, il papà Gigi, il fratello Simone, il fidanzato Alessandro e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 19 settembre alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di Carve.