Francesco Donato, il marito Angelo Onorato ucciso a Palermo a colpi di pistola: trovato in auto con una fascetta al collo

Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato ucciso a Palermo con colpi di pistola. La vittima è stata trovata morta nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa con una fascetta stretta al collo.

L'appuntamento nel luogo del ritrovamento

La moglie eurodeputata Francesca Donato non aveva notizie di lui dalle 11. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare.

Angelo Onorato, chi era il marito di Francesca Donato ucciso a Palermo: architetto, due figli, la passione per la musica

Francesca Donato: «Hanno ucciso mio marito Angelo»

«Hanno ucciso mio marito Angelo». Così l'eurodeputata Francesca Donato, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato.

Chi era Angelo Onorato

Angelo Onorato, nato a Palermo nel 1969, era un architetto e imprenditore conosciuto soprattutto per la sua attività commerciale e musicale.

Si è laureato in architettura e ha lavorato nel settore della vendita al dettaglio di prodotti per la ristrutturazione edilizia e arredamento. Inoltre, gestiva l'impresa edile di famiglia, occupandosi di edilizia privata e ristrutturazioni​ (Francesca Donato)​.

Fin da giovane, Angelo ha coltivato una passione per la musica, studiando pianoforte e didattica della musica al Conservatorio di Palermo e conseguendo un diploma presso la Royal Academy of Music di Londra. Ha partecipato a numerosi concerti in teatri siciliani come il Teatro Garibaldi e il Teatro Politeama, e ha collaborato con diverse radio locali​ (Angelo Onorato)​.

Nel 2012 ha formato il duo musicale "Il Circo degli Errori" e ha realizzato diversi cortometraggi di video arte. È stato anche coinvolto nella riqualificazione di quartieri disagiati attraverso progetti artistici e culturali​ (Angelo Onorato)​.

Angelo Onorato era sposato con Francesca Donato, europarlamentare, dal 1999. La coppia aveva due figli. Purtroppo, Angelo è deceduto nel maggio 2024 in circostanze tragiche che sono ancora oggetto di indagine