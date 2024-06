Francesca Lo Castro, il Long Covid a 36 anni: «Vivo in sedia a rotelle, sto male e non mi credono»

Una storia dura, difficile. «Vivo praticamente a letto. A 36 anni»: è la (terribile) testimonianza di Francesca Lo Castro, malata di Long Covid e fondatrice della rete dei malati a lungo termine. «Era un giovedì di marzo del 2020. Ero nel mio ufficio a Londra e avevo i geloni alle mani: è stato il primo segno», ha raccontato la donna a La Repubblica, ricordando il giorno in cui si è ammalata di Sars-CoV-2 e sottolineando il fatto che molti «non mi credono».

Francesca Lo Castro e il Long Covid, il racconto

Il secondo step del suo calvario, invece, risale al 27 aprile dello stesso anno: «Mi viene un gran febbrone.

Parlando dei sintomi di questa malattia che non l'ha mai lasciata, ha menzionato i principali: «Un’astenia spaventosa. Non ho le forze per fare nulla. Cefalee. Nausee. D’estate sto diversamente peggio. Il fisico rifiata, posso uscire col bastone, la gente mi dice "sei migliorata". Ma non è vero, perché col caldo sto peggio mentalmente. E’ come se precipitassi in una nebbia mentale, una sorta di Alzheimer».