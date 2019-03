Lunedì 18 Marzo 2019, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morire inspiegabilmente di parto a 34 anni, dopo una gravidanza senza alcun problema: è questo il quesito al centro dell'autopsia, che sarà eseguita domani, che ha convinto il pm Daniela Brunetti, dopo l'esposto della famiglia della vittima, a iscrivere sul registro degli indagati 5 professionisti.Seppure come atto a tutela delle garanzie difensive, la procura ha contestato l'accusa di concorso in omicidio per colpa medica agli specialisti dell'equipe di Ostetricia ginecologia dell'ospedale di Oderzo Laura Volpi, 27 anni; Mariarosaria Rescino, 31; Carlo Venerio Antonello, 50 anni, e Fabio Montella, 54, con l'anestesista Daniele Marazza, 60 anni. «Questo atto - ha detto l'avvocato Cosimo Miccoli, che assiste la famiglia della vittima - testimonia la volontà della Procura di voler fare chiarezza sulla vicenda».