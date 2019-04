Francesca si sente male in casa e muore a 18 anni tra le braccia della madre

Vive per 99 anni con gli organi al contrario: la scoperta dopo la morte

Martedì 9 Aprile 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 10 Aprile, 06:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unanella sua casa a Sezze, in provincia di Latina. La studentessa si è sentita male mentre era nella sua abitazione insieme alla. Inutili i soccorsi, la ragazza era già deceduta, tra la disperazione della madre che ha assistito impotente alla tragedia.Il sostituto procuratore Claudio De Lazzaro ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Si ipotizza un aneurisma, ma sarà necessario attendere l'esame autoptico per avere risposte certe. Un malore improvviso che ha sconvolto gli abitanti di Sezze, in particolare i compagni di scuola di Francesca Venditti che sulla pagina Facebook del loro istituto, il liceo Pacifici e De Magistris, hanno inviato un messaggio di cordoglio: