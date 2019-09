Francesco Castiglione, arrestata la stalker dell'attore di Un passo dal cielo: voleva sposarlo

Domenica 15 Settembre 2019, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 10:29

Francesco Castiglione, il carabiniere Gianni Barba nella fiction Rai “Don Matteo” e il Gunther di “Un passo dal cielo 5”, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane di persecuzione, è stata arrestata la sua stalker. Si tratta di una donna di 50 anni di nazionalità russa ma residente in Italia che ha provato in tutti i modi a convincere l'attore a sposarla e coronare così il sogno della sua vita.Le insistenze della donna sono cominciate con un gesto innocente, un commento a una foto di Castiglione su Instagram. Lui ha risposto, come fa di solito con i fan. E qui è cominciato l'incubo, come riporta il Corriere della Sera. La donna ha continuato a inviargli messaggi e scrivergli senza avere risposta, fino a che è riuscita a scoprire - contattando un fotografo che aveva scattato delle foto all'attore - l'indirizzo del suo beniamino. Da quel momento, la fan accanita si è presentata per giorni sotto casa di Castiglione a Morena, a sud di Roma. Ed è lì che è stata trovata dai carabinieri che l'hanno colta in flagrante dopo la denuncia dell'esasperato attore. Ora la donna deve rispondere dell'accusa di stalking.