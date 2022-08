Sbatte contro un palo con la moto: Francesco muore a 17 anni. «Stava andando a ritirare il suo casco nuovo»

Un tragico destino per Francesco Favaro, un ragazzo di 17 anni, morto in un incidente stradale a bordo della sua moto da enduro. Il 17enne stava andando a prendere dai suoi amici il regalo di compleanno, un casco. Lo schianto mortale ieri pomeriggio a San Pietro di Feletto, nel trevigiano, dove Francesco è andato a sbattere contro un palo della telefonia, per cause ancora da accertare. Immediati i soccorsi in ambulanza ed elisoccorso, ma le gravissime condizioni di Francesco, hanno reso inutile qualsiasi tentativo di rianimazione.

Dagli amici per ricevere un nuovo casco

Francesco, era in sella alla sua moto da enduro, Fantic 50, ed è uscito di strada mentre stava percorrendo via San Michele, non distante dal centro abitato; in prossimità di una curva, Francesco è andato fuori strada colpendo il palo, forse per una tragica disattenzione o forse per l'alta velocità. Dietro di lui, uno dei suoi più cari amici che ha assistito impotente allo schianto mortale di Francesco.

Insieme avevano trascorso il pomeriggio a Conegliano, e Francesco avrebbe dovuto incontrare i suoi amici, che gli avevano regalato un casco nuovo. Quegli amici che saputa la notizia, sono accorsi sul luogo dell'impatto, al fianco dei genitori del 17enne, un noto avvocato della zona ed una psicologa. «Lo chiamavo ma non rispondeva. Speravo si risvegliasse, non mi rendo ancora conto di aver perso un amico», ha detto a Il Gazzettino, l'amico che lo ha soccorso per primo, trovandolo esanime a terra e con il casco scaraventato lontano, presumibilmente per il forte impatto contro il palo.

Francesco era uno studente del liceo delle Scienze umane all’istituto superiore “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo, ed aveva compiuto 17 anni, pochi giorni fa, il 20 agosto e durante l'estate aveva scelto di lavorare in una latteria, un'esperienza importante per il suo percorso formativo prima di ritornare in classe.