Francesco Iennaco, il fattorino di Just Eat che ha perso una gamba nell'incidente: «È colpa delle buche»

Sabato 19 Maggio 2018

, il fcoinvolto nell'incidente di giovedì scorso a Milano dove dopo una caduta con il suo scooter rimase incastrato sotto un tram, risponde a chi dice che sia colpa di un sorpasso azzardato. Il giovane, 28 anni,che gli è stata amputata in seguito alle ferite riportate.«Non andavo di fretta - dice al Corriere della Sera - E non ho fatto nessun sorpasso. La verità è che sono caduto per colpa delle pessime condizioni della strada. Con il mio scooter ero dietro al tram. A destra della rotaia c’era una buca, al centro i masselli erano tutti sconnessi. Allora mi sono portato appena a sinistra, ma c’era una buca anche lì, ho perso l’equilibrio e sono caduto mentre il tram arrivava dall’altra parte. Il motorino mi ha fatto da scudo ma mezza gamba è finita sotto».Francesco punta il dito quindi contro il, respingendo le accuse di una guida sconsiderata da parte sua come riferito da una prima ricostruzione effettuata sul posto. Un video girato due ore dopo l'accaduto da un collega mostra anche gli operai del Comune al lavoro per sistemare il manto stradale e chiudere le buche. Era andato a recuperare il cellulare caduto nello schianto.Francesco è un grande appassionato di musica tanto che aveva un vinile tatuato sul polpaccio. Purtroppo non potrà più vederlo perché era sulla gamba amputata. «Del vinile non è rimasto niente. Ma tranquillo, il dragone è ancora vivo», dice al fratello in una video chat.