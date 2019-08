Arrestato Francesco Zampaglione, ha tentato di rapinare una banca. È il fratello di Federico, il leader dei Tiromancino

Venerdì 30 Agosto 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Zampaglione, fratello di Federico, leader dei Tiromancino, è stato arrestato dagli agenti di polizia del Reparto Volanti e dagli uomini del commissariato di Monteverde dopo aver messo a segno una rapina in una banca sulla Circonvallazione Gianicolense. Lo scriveSecondo quanto riportato dal quotidiano romano "erano da poco trascorse le 14 quando Zampaglione è entrato armato di una pistola (che poi si è rivelata finta) nella filiale. A volto scoperto, ha costretto gli impiegati ad aprire le casse e a tirar fuori il denaro. I dipendenti della banca, spaventati, non sono riusciti ad allertare le autorità e per paura di quell'uomo con una pistola in mano hanno seguito i suoi ordini, svuotando in poco tempo le cassette.Zampaglione è poi scappato con la refurtiva, cambiandosi la maglietta per no farsi riconoscere. Tentativo di fuga piuttosto velleitario, tanto che un cittadino che si trovava dentro la banca ha deciso di seguirlo a distanza e mentre lo pedinava ha chiamato il 112 specificando nel dettaglio cosa fosse successo e segnalando la posizione di Zampaglione.Ed è così che gli agenti di polizia sono arrivati a Zampaglione, bloccandolo poi in via di Monte Verde. L'uomo alla vista dei poliziotti, non ha opposto resistenza e in serata è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'intera refurtiva è stata recuperata mentre gli agenti hanno rinvenuto in strada la maglietta che indossava Zampaglione durante la rapina e di cui si era poi disfatto una volta uscito dalla banca.Francesco Zampaglione aveva detto addio ai Tiromancino con un lungo post su facebook: «Purtroppo - scrisse -dopo l'ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour».