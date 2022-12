Ancora una tragedia della strada, ancora una vita spezzata. U<WC1>n <WC>41enne<WC1> <WC>che lavorava come <WC1>corriere <WC>per <WC1>la società Amazon, Franco D’Alessandro, residente a Pescara, ha perso la vita nelle campagne <WC>intorno a Ortona<WC1> mentre <WC>viaggiava in auto per <WC1>lavoro. Un vero shock per la città che nel pomeriggio era alle prese con lo shopping in vista del Natale e con le prime feste di piazza organizzate per i bimbi. Un<WC> <WC1>incidente la cui dinamica deve essere ancora del tutto chiarita<WC>, <WC1>avvenuto intorno alle 15.30 di ieri<WC>, <WC1>ora in cui sarebbero intervenuti i soccorsi. Da una prima <WC>r<WC1>icostruzione sembra che il ragazzo, <WC>impegnato <WC1>per effettuare una consegna<WC>,<WC1> abbia <WC>imboccato<WC1> con il suo furgone una strada di campagna in località Villa Iubatti che collega due frazioni ortonesi ovvero Villa Torre a Villa Rogatti. <WC>Una <WC1>scorciatoia che, <WC>dicono<WC1> i residenti, è spesso consigliata da Google maps<WC>, utile ma <WC1>molto stretta <WC>e dunque pericolosa <WC1>se si percorre con un mezzo che non è una semplice utilitaria.

APPROFONDIMENTI Mondragone, furgone pirata uccide 73enne: bloccato sulla Domitiana Daniele Bosica, morto a 18 anni il calciatore della Renato Curi Angolana Simone muore a 19 anni dopo 5 giorni di agonia: era caduto dalla tromba delle scale

<WC>Proprio nel punto della strettoia il<WC1> furgone <WC>è finito in un fosso e si è ribaltato. Secondo i carabinieri, coordinati dal comandante Grella, D’Alessandro avrebbe avuto un malore fatale nel tentativo di sbloccare il furgone dal fango. Sarebbe stato proprio lui <WC1>a chiedere aiuto chiamando i soccorsi con il suo telefono<WC>. Pochi istanti dopo, la tragedia. <WC1>Sono accorsi sia l’ambulanza del 118 sia i carabinieri della compagnia di Ortona.



<WC>A Pescara la notizia della morte di Franco D’Alessandro ha lasciato nello sconforto quanti lo conoscevano. Sconvolta l’amica Roberta: «Ci eravamo conosciuti nel 2014 per un coinvolgimento nel Movimento 5 Stelle, era di Villa Raspa, ultimamente ci eravamo persi di vista ma, per un caso, proprio sabato avevo scambiato con lui qualche messaggio su facebook commentando un film. Dell’incidente mi ha avvisato un’amica e confesso che fino all’ultimo ho sperato che la vittima non fosse lui». E aggiunge: «So che Franco in passato aveva avuto un problema cardiaco per il quale era anche stato operato, non so se possa essere stata questa la causa del malore fatale. Stando ai carabinieri di Ortona, Franco D’Alessandro lavorava come corriere ma in passato aveva gestito il Bar Sciarada ai Colli. «Un ragazzo simpaticissimo, brillante e divertente - lo ricorda ancora l’amica Roberta -. La sua perdita mi lascia senza parole».