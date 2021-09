Franco Di Giuseppe, l'ex deputato morto dopo un mese in ospedale: ricoverato per l'incidente in cui morì il fratello

È deceduto nella tarda serata di ieri Franco Di Giuseppe 80 anni foggiano, politico di lungo corso ed ex coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. È morto all'ospedale di Chieti dove era ricoverato da circa un mese dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 27 luglio nel Foggiano. Nel sinistro morì sul colpo il fratello Egidio. Di Giuseppe nei primi anni '90 fu deputato per la Democrazia Cristiana. Per decenni punto di riferimento dell'area politica centrista nella provincia di Foggia.