Franco Marini ricoverato nel reparto Covid di Rieti, l'ex presidente del Senato è in discrete condizioni

RIETI - L'ex presidente del Senato Franco Marini è ricoverato per coronavirus all’ospedale de Lellis in discrete condizioni. L’esponente politico del Pd, 87 anni, abruzzese di nascita e reatino d'adozione è ospite da un paio di giorni nel reparto Covid del nosocomio reatino in respirazione assistita e sotto terapia farmacologica.

Ultimo aggiornamento: 12:20

