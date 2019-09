Firenze, i fratelli belgi morti in hotel acquistarono un potente farmaco senza ricetta: accertamenti in corso

Non droga , ma un potente farmaco potrebbe essere alla base del decesso di due fratelli belgi nell' hotel Minerva a Firenze . La posizione di un farmacista sarebbe al vaglio della procura del capoluogo toscano e della squadra mobile. Il farmacista sabato scorso avrebbe venduto, senza ricetta, due confezioni di un farmaco a uno dei due fratelli, che ne avrebbe avuto bisogno per sedare il dolore conseguente a un intervento chirurgico a un braccio.

Secondo ricostruzioni in corso, Dries e Robbe De Ceuster, due fratelli di 27 e 20 anni, potrebbero essere stati uccisi da un mix di birra e pasticche di un potente analgesico a base di oppioidi. Invece, diversamente da quanto emerso in un primo momento, nella loro stanza di albergo non sarebbe stata trovata droga