Fratelli uccisi ad Ardea: «Daniel e David Fusinato morti e dimenticati da un anno»

Un anno dopo ancora non ci sono le risposte a tutti gli interrogativi che arrovellano i familiari, e non solo, dei piccoli David e Daniel Fusinato, i fratellini di 5 e 10 anni, volati in cielo per mano di un killer suicida nel comprensorio di Colle Romito ad Ardea. Per papà Domenico e mamma Carol non ci sono più gli zainetti da preparare per la scuola e l’asilo, la borsa per il calcio, le candeline da spegnere, tutti insieme felici, sulle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati