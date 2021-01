Fregene, sbatte contro la recinzione mentre fa kite surf: grave un uomo di 57 anni

Trascinato dal forte vento contro una recinzione metallica. Grave incidente sul lungomare Ponente di Fregene, nel comune di Fiumicino, ieri verso le 14. Un uomo di 57 anni mentre stava facendo kitesurf, è stato trasportato dal forte vento contro una barriera di uno stabimento balneare. Sul posto il personale medico e i carabinieri della stazione di Fregene. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli, non è in pericolo di vita ma presenta fratture multiple.

APPROFONDIMENTI TERAMO Maltempo, balcone cade sulle auto in sosta, gruppo di ragazzi... CRONACA Nettuno, soffia lo scirocco e il mare si riempie di vele

Maltempo Roma, chiuse le banchine del Tevere e la stazione Cipro della metro A

Maltempo, balcone cade sulle auto in sosta, gruppo di ragazzi intrappolato nella Villa comunale

Stessa dinamica che provocò la morte, nel 2009, di un altro appassionato di kite surf: una tromba d'aria lo travolse a Campo di Mare, nel comune di Cerveteri. L'uomo, trentenne, venne sbattuto dal fortissimo vento contro un palazzo, dopo un volo di dieci metri.

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA