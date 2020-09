Dramma in Friuli: partorisce davanti alla scuola del figlio, ma la neonata muore poco dopo

Ha partorito davanti alla scuola del figlio, dopo averlo accompagnato insieme al marito, ma la neonata è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. È accaduto questa mattina a Gemona del Friuli (Udine).



Come riportano diversi media locali, la donna, una 30enne del posto all'ottavo mese di gravidanza, aveva accompagnato il figlio a scuola insieme al compagno ma, avendo accusato dei dolori nella notte, subito dopo aveva programmato di recarsi in ospedale a Tolmezzo per dei controlli. Appena uscita dalla scuola, però, la donna è stata raggiunta dalle prime contrazioni e assistita dal marito, che nel frattempo aveva chiamato il 118. Il parto avrebbe però avuto delle complicazioni e nonostante la corsa dell'ambulanza verso il Santa Maria della Misericordia di Udine, la bambina è morta poco dopo l'arrivo.