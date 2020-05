Frode fiscale tra Sardegna, Malta ed Emirati Arabi, confiscati beni per tre milioni

Dalle prime ore di questa mattina le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari stanno notificando misure cautelari interdittive ed eseguendo sequestri di beni per alcuni milioni di euro nell'ambito della complessa operazione denominata «All Blacks» eseguita dai militari del Gruppo di Olbia sulla scorta delle indagini condotte personalmente dal Procuratore Capo Gregorio Capasso assieme al Sostituto Nadia La Femina della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Beni per oltre tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Sassari che ha scoperto una frode fiscale internazionale tra Costa Smeralda, in Sardegna, Malta e gli Emirati Arabi Uniti.

Ultimo aggiornamento: 10:07

