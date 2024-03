Frosinone, il video della sparatoria finisce sul web: terremoto in Comune. Si dimette membro dello staff del sindaco

Le immagini delle telecamere sono state decisive per ricostruire la sparatoria allo "Shake bar" e individuare l'assassino, ma ora diventano anche un caso politico con altri possibili strascichi giudiziari. Il video dell'agguato, ripreso dalle telecamere del Comune poste proprio sopra la dehors dl locale di via Aldo Moro, ieri sera è stato pubblicato sul web da una delle principali testate giornalistiche. Il filmato questa mattina è stato rimosso perché la pubblicazione di quei momenti drammatici ha fatto scoppiare il finimondo. Si tratta infatti di materiale d'indagine, tra l'altro coperto dal segreto istruttorio, e sul quale la Squadra Mobile sta ancora conducendo gli accertamenti. Anzi quel video è la prova regina dell'omicidio. Elementi dunque sensibili, tanto più che i principali testimoni dell'agguato, quelli rimasti feriti, non sono stati ancora sentiti.

Ma da dove è uscito il video? Il procuratore di Frosinone Antonio Guerriero si sta sgolando in questi giorni a ripetere che non possono essere diffusi particolari (le autorità non hanno fornito nemmeno i nomi di vittima e arrestato) e il video dell'omicidio finisce sul web nel giro di pochi giorni? Ebbene pare che le immagini siano uscite, non si sa ancora a che titolo, dall'ufficio Ced del Comune di Frosinone, che gestisce il sistema di videosorveglianza.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli presenterà un esposto contro ignoti.

Il Comune in questo caso sarebbe parte lesa. Il danno d'immagine, dopo un omicidio così efferato, potrebbe essere enorme. Ma da chi? Qual è stato il percorso del video?

Come primo effetto si è dimesso un membro del suo staff che sarebbe coinvolto nella vicenda. Fatti delicati che riguardano la gestione delle immagini di cui il Comune dispone attraverso le sue 750 telecamere presenti in città. Immagini che dovrebbero essere inviolabili, tanto più che a tutti i cittadini, che subiscono danni vandalici o altro, l'ufficio Ced, come da regolamento, impedisce l'accesso alle alle registrazioni, anche con richieste ufficiali da parte degli avvocati. E invece questa volta il video di un omicidio, mai visto a Frosinone, nel giro di pochi giorni è finito sul web. Insomma, c'è anche un caso amministrativo e politico su come viene gestito materiale altamente sensibile che riguarda la privacy dei cittadini.

La Procura, dopo l'esposto del sindaco, potrebbe aprire un procedimento per accertare le responsabilità di un fatto che appare gravissimo.