Napoletano noleggiava auto di lusso e «dimenticava» di restituirle

Mercoledì 5 Giugno 2019, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si toglievano lo sfizio delle auto di lusso noleggiandole e «dimenticando» di restituirle al termine del periodo previsto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Frosinone hanno denunciato un 43enne di Napoli, nullafacente e già noto per reati contro il patrimonio, e uno studente di 21anni di Alatri al termine di un'indagine scattata dalla denuncia presentata da una delle vittime.Il 13 aprile scorso, infatti, i due hanno noleggiato da una società di Frosinone una Jaguar omettendo di restituirla. Quando sono stati rintracciati, erano in un altro autonoleggio dove solo l'intervento dei militari gli ha impedito di riuscire nell'ennesimo colpo, stavolta con una Bmw S3. Nell'appartamento dove i due vivevano e per il quale la proprietaria aveva già denunciato il 43enne per insolvenza fraudolenta (mancato pagamento del canone di locazione), sono state trovate le chiavi di avviamento e la carta di circolazione della Jaguar oltre a numerose carte di pagamento e contratti noleggio di automobili per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti in ordine ad autenticità e provenienza.