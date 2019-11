Trovato il corpo di una ragazza nel fiume: era senza vestiti e con una ferita alla testa

Orrore in provincia di Frosinone. Il corpo senza vita della trentenne Michela Rezza, scomparsa questa mattina da Alatri, è stato trovato sulla sponda del fiume Cosa, nello stesso comune dove se ne erano perse le tracce. La donna, semivestita, presentava una vistosa ferita e numerosi lividi sopra il sopracciglio sinistro. Con sé non aveva documenti. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Frosinone coordinati dal sostituto procuratore Vittorio Misiti, sono in corso. L' identificazione è stata possibile grazie alla descrizione della persona scomparsa fornita dai familiari. Ultimo aggiornamento: 20:24