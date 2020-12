Frosinone, si sente male in carcere e poi muore in ospedale: la famiglia presenta una denuncia

Muore in ospedale in circostanze sospette, la famiglia vuole che venga fatta chiarezza. Si tratta di Davide Pacifici, 43 anni, di Frosinone. La famiglia dell'uomo era già stata colpita da un grave lutto. La sorella Samantha Pacifici, una commercialista di 43 anni, nel 2016 si tolse la vita nell'abitazione a Terracina. Davide da circa 10 giorni si trovava in carcere perché la ex compagna lo aveva denunciato per stalking. L'altra mattina ha accusato presentava difficoltà respiratorie e ha chiesto di poter essere visitato perché stava molto male. Trasportato presso l'ospedale di "Frosinone" l'uomo è morto dopo poche ore. Il padre ha presentato denuncia contro ignoti presso la caserma del comando provinciale chiedendo il sequestro delle cartelle e della salma. Il padre chiede di sapere la verità circa questo decesso improvviso del figlio.

