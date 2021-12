Frosinone, uomo accusato di stupro dalla domestica polacca: dieci anni di calvario, ma era tutto inventato per avere i soldi

Per dieci anni è stato costretto a convivere con l’ombra del sospetto e l’accusa più infamante per un uomo: aver abusato di una donna. Una spada di Damocle che sulla testa di un innocente è rimasta per 3600 giorni. La storia arriva da Isola del Liri, in provincia di Frosinone, dove un uomo si è ritrovato a dover tribolare anni per riuscire a dimostrare la propria innocenza. Si tratta di un ex agente di commercio di 60 anni accusato dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati