Volo di otto metri dal balcone di casa: ferito gravemente un ragazzo di 17 anni

Cade dal balcone di casa. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Mola Vecchia a Frosinone, ferito gravemente un ragazzo di 17 anni che dopo i soccorsi sul posto dei sanitari del 118 è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Roma con un codice rosso. Il minorenne ha fatto un volo di circa otto metri e ha riportato fratture e lesioni in diverse parti del corpo. Sul posto per gli accertamenti la polizia. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente.