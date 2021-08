Frutta in deflazione a luglio: -4,9%. Colpa del clima che ha dimezzato i raccolti

In un'estate colpita dal maltempo e dalla grandine che ha distrutto i raccolti i prezzi i prezzi della frutta hanno registrato una riduzione del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sula base dei dati Istat relativi all'inflazione di luglio 2021.

APPROFONDIMENTI PARIGI Food, 50 top Europe 2021: "Peppe" a Parigi è la... IL METODO Dieta, perdere peso ingannando l'appetito: il metodo...

Dieta, perdere peso ingannando l'appetito: il metodo rivoluzionario dall'Inghilterra

Una stagione difficile per gli agricoltori che hanno visto sparire dagli alberi quasi un frutto su due a causa del clima che ha praticamente dimezzato i raccolti nazionali, con cali che vanno dal 30% per le ciliegie al 40% per le pesche e nettarine fino 50% per le albicocche, rispetto ad un'annata normale e con ulteriori segnalazioni di danni provocati dalla cimice asiatica. Il risultato è che in Italia la produzione nazionale complessiva di ciliegie è scesa attorno agli 80 milioni di chili ma la Coldiretti stima anche un raccolto di pesche e nettarine di circa 722 milioni di chili mentre per le albicocche la produzione è crollata a 154 milioni di chili.

Dieta, perdere peso ingannando l'appetito: il metodo rivoluzionario dall'Inghilterra