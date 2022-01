Mesina, Cutolo, Vallanzasca: le più grandi fughe rocambolesche dal carcere

«Una fuga così significa che praticamente siamo su Topolino», commentò il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma. E certamente nell'agosto del 2019 sembrava inverosimile, roba da fumetti, che qualcuno fosse riuscito a evadere calandosi con le lenzuola dall'antico carcere-fortezza napoletano di Poggioreale. Ci era riuscito, come non accadeva da oltre 100 anni, Robert Lisowski detenuto 32enne polacco, in carcere per aver ucciso un 36enne...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati