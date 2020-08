Banditi in fuga, incidente contro un'auto di turisti a Latina: 4 feriti. Preso un rapinatore

Fuggivano dopo aver messo a segno una rapina, inseguiti dalla polizia, hanno causato un incidente con quattro feriti, uno di loro è stato arrestato e gli altri sono in fuga.

Il colpo, ai danni di una signora, è avvenuto in via Isonzo a Latina, i tre banditi sono fuggiti a bordo di un'auto che era inseguita da una "volante" della Polizia quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Acque Alte - la strada che da Borgo Piave conduce a Borgo Podgora. I malviventi hanno preso un'auto che si immetteva sulla strada e sono rimasti feriti i due occupanti del mezzo - turisti originari della provincia di Vicenza - poi hanno concluso la loro corsa contro un'auto in sosta sulla quale si trovavano due ragazze, anche loro lievemente ferite. Due banditi sono fuggiti e uno è stato portato in Questura. Sono intervenute le ambulanze dell'Ares 118 per soccorrere i feriti, le loro condizioni - stando ai primi riscontri - non sono gravi.

