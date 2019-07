Sabato 13 Luglio 2019, 10:24

Due noti pregiudicati di Marano, la cui identità non è stata ancora resa nota, sono stati arrestati nella serata di ieri dai carabinieri della locale Compagnia. I due erano a bordo di uno scooter quando sono stati invitati dai militari - che stavano eseguendo un posto di blocco - a fermarsi per i controlli del caso. I due pregiudicati, incuranti dello stop imposto dai carabinieri, si sono dati però alla fuga ma sono stati rintracciati e bloccati poco dopo. Con loro avevano svariati cellullari e contante. I carabinieri di via Nuvoletta, diretti dal capitano Gabriele Lo Conte, hanno eseguito ulteriori accertamenti, rinvenendo armi e droga in alcuni locali.